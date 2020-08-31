Ve Gökhan Töre Beşiktaş'ta

İHA

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaştı. Bu futbolcu için bonservis bedeli istemekten vazgeçen Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın Umut Nayir'i takasta kullanmayı kabul etmesi üzerine, golcü oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızı Gökhan Töre konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen yönetim, Yeni Malatyaspor’un bonservis bedeli istemesi sebebiyle beklemeye geçmişti. Malatya temsilcisi, siyah-beyazlılardan önce 1 milyon Euro, ardından da 500 bin Euro bonservis talebinde bulunmuştu. Son yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre için bonservis bedelinden vazgeçen Yeni Malatyaspor, siyah-beyazlı ekipten Umut Nayir’i kadrosuna katmak istediğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti. Yeni Malatyaspor’la Gökhan Töre’ye karşılık Umut Nayir takasında anlaşan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’un Umut’u ikna etmesini bekliyor. Bu futbolcuyla ilk temasını sağlayan Malatya Yönetimi, ikna çabalarına da başladı. Özellikle Başkan Adil Gevrek’in çok beğendiği bir isim olan ve mutlaka kadroda görmek istediği Umut ile bizzat görüşmeye başladığı da gelen haberler arasında.



Gökhan Töre ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu hafta Töre’yi kadrosuna katacak.