Ve Gökhan Töre Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızı Gökhan Töre konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen yönetim, Yeni Malatyaspor’un bonservis bedeli istemesi sebebiyle beklemeye geçmişti. Malatya temsilcisi, siyah-beyazlılardan önce 1 milyon Euro, ardından da 500 bin Euro bonservis talebinde bulunmuştu. Son yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre için bonservis bedelinden vazgeçen Yeni Malatyaspor, siyah-beyazlı ekipten Umut Nayir’i kadrosuna katmak istediğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti. Yeni Malatyaspor’la Gökhan Töre’ye karşılık Umut Nayir takasında anlaşan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’un Umut’u ikna etmesini bekliyor. Bu futbolcuyla ilk temasını sağlayan Malatya Yönetimi, ikna çabalarına da başladı. Özellikle Başkan Adil Gevrek’in çok beğendiği bir isim olan ve mutlaka kadroda görmek istediği Umut ile bizzat görüşmeye başladığı da gelen haberler arasında.
Gökhan Töre ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu hafta Töre’yi kadrosuna katacak.
Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta itibarıyla başlayacak.Teknik direktör Erol Bulut, gönderilecek isimler konusunda yönetimle görüştü.
Galatasaray ile Newcastle United arasındaki pazarlıklar olumlu sonuçlanmak üzere. İngiliz kulübü, Sarı-Kırmızılılar'a Brezilyalı stoper için 22 milyon euro önerdi. Cim-Bom, sonraki satıştan yüzde 10 isteyince Ada ekibi teklifi 19 milyon euro+yüzde 10'a çekti. Transferde geri sayım başladı.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, sosyal medyada idman fotoğrafına yorum yapan Juan Cuadrado'ya transfer çağrısı yaptı. Kolombiyalı forvet, vatandaşına ‘Come Juan' mesajı yolladı. Radamel Falcao'nun mesajını beğeni yağmuruna tutan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Cuadrado'ya ‘Come to Galatasaray' mesajları yollamaya başladı.
Jose Sosa'nın yerini doldurmaya çalışan Trabzonspor'un Milanlı Lucas Biglia'yı kadrosuna katabilmek için ilk teklifini yaptığı öğrenildi.
Daha önce Cim Bom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündemde... Kanat-forvet arayan Sarı- Kırmızılılar, İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'la da temaslarına yeniden başlayan Aslan orta yol arayacak.
Sezon sonunda Manchester United'dan ayrılan ve şu an boşta olan 19 yaşındaki 10 numara Dion McGhee, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takibe aldı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, bu hamle sonrası genç yıldızı ‘Come to Beşiktaş' mesajlarına boğdu.