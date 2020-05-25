Ve Galatasaray'da karar verildi: Ayrılık vakti...

Galatasaray'da maliyeti yüksek olan birçok isimle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Uzun süredir yüksek transfer teklifi gelmeyen Belhanda ve Feghouli ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
Sarı-kırmızılılar bu iki oyuncunun yüksek maaşlarından kurtulmak için 3-5 milyon Euro'luk teklifleri dahi kabul edecek. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin iki oyuncuya ilgisi yüksek.
BELHANDA'NIN MALİYETİ 5 MİLYON EURO
Fanatik'in haberine göre; sarı-kırmızılı takım bu iki oyuncuyu kadrodan göndererek maaş ortalamasını düşürmek istiyor. Belhanda'nın Galatasaray'a yılık maliyeti 5 milyon Euro civarında.
Oyuncuya 3 milyon 350 bin Euro sabit ücret, Süper Lig ve UEFA maçlarında alacağı her bir puan için 5 bin Euro prim ve 25 puan sonrası ekstra 100 bin Euro prim alıyor.
Bu rakamlar dışında da oyuncunun eksi kulübü Dinamo Kiev'e sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 500 bin Euro ödeniyor. Belhanda'nın 25 maçtan fazla oynaması durumunda Ukrayna kulübünün kasasına 250 bin Euro daha giriyor.
Galatasaray'a geldiği günden beri eleştirilerin odağındaki isim olan Belhanda'nın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Belhanda için Suudi Arabistan kulüpleri dışında bazı Fransız kulüplerinin de gündemde olduğu ancak düşük maaş nedeniyle Belhanda için tercih sebebi olmayacağı belirtiliyor.
FEGHOULİ'NİN MALİYETİ 5 MİLYON EURO'YU GEÇİYOR
Galatasaray'ın bonservisine 4 milyon 250 bin Euro ödediği Sofian Feghouli'nin yıllık maliyeti ise 5 milyon Euro'yu aşıyor.
Feghouli'nin sarı-kırmızılı takım ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray her iki oyuncuyla yolları ayırarak maaş bütçesinde 10 milyon Euro'ya yakın maliyetten kurtulmak ve bu iki oyuncudan bonservis geliri elde etmek istiyor.
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