Ve Enes Ünal geri dönüyor! Trabzonspor...

İspanyol medyası, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valladolid'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal için çarpıcı bir iddiada bulundu. 22 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un devrede olduğu öğrenildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilince kulüpler tamamen transfere yoğunlaşmış durumda. Trabzonspor'da da gelecek sezonun yapılanması için çalışmalar sürerken flaş bir iddia İspanyol basınından geldi.

İspanyol haber sitesi Ondacero'ya göre; Türk yıldız Enes Ünal'a Trabzonspor ve Galatasaray'ın talip olduğunu yazdılar. Haberde Villarreal'in genç oyuncuyu satarak gelir sağlamak istediği ve bordo-mavililerin Sörloth'u göndermesi halinde yerine Enes'i almayı planladığı kaydedildi.

22 yaşındaki futbolcu şu anda Valladolid'de kiralık olarak forma giyiyor.

(Fanatik)