Ve Bursaspor'da beklenen gelişme gerçekleşti: Sedat Dursun da ayrıldı!

Bursaspor’da Serdar Özkan’dan sonra Sedat Dursun da sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.
Yeşil-beyazlı takımda kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki futbolcu, uzun zamandır çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürüyordu.
Türkiye Futbol Federasyonu’na da resmen yansıyan fesih durumunun, 2 Aralık 2020’de gerçekleştiği öğrenildi.
Sedat Dursun, Bursaspor A Takım formasını bu sezon 1, toplamda da 21 kez giydi.
Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, eski futbolcusu Garry Rodrigues ve Ahmed Musa ile anlaşma sağladı. Rodrigues'te ilk hedef oyuncunun bonservisini almak. Ahmed Musa'da ise yıllık ücret ve imza parası pazarlığında son aşamaya gelindi.
Galatasaray transferde atağa kalkıyor. Sarı kırmızılı ekip 3 yıldızı birden kapıyor...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Dün yaptığı açıklamada Ocak ayında transfer yapabileceğini söyleyen Emre Belözoğlu'nun ilk takviyesi ortaya çıktı.
Devler Ligi'nde Medipol Başakşehir'in, Alman ekibi Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan İrfan Can Kahveci harika performansıyla Avrupa'nın gündemine oturmasını bildi.
Fransız basını, Galatasaray'a imza atacağı öne sürülen Ali Akman için Marsilya'nın devreye girdiğini yazdı. Fransız devi, teknik direktör Andre Villas-Boas'ın talebi üzerine listenin ilk sırasına genç golcüyü yazdı.
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez Luiz Gustavo'suz bir lig maçına çıkacak. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun oynamadığı maçlarda sarı lacivertliler, parlak bir performans sergileyemedi.