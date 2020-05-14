Ve beklenen oldu! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor

3 sezondur Galatasaray'da forma giyen ve bu süreçte 95 maçta 12 gol 22 asistlik performans gösteren Belhanda ile yollar ayrılıyor. Faslı oyuncu koronavirüs nedeniyle ücretinde indirim talebini şartlı olarak kabul etmişti. Ancak yönetim ve teknik heyet bir karara vardı ve tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılması gerektiğine karar verdiler.

Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada gelirleri duran kulüpler, futbolcular ile maaş indirimi görüşmesine başlamıştı. Maaş indirimi konusunda futbolcularından fedakarlık bekleyen takımlardan biri de Galatasaray. Sarı-kırmızılılar maaş indirimi konusunda futbolcular ile görüşmelere başlamış ve oyuncularına yüzde 30 indirim yapmalarını istediğinde bulunmuştu.

Görüşmeler devam ederken Galatasaray'ın yıldızı Belhanda, indirim teklifine sözleşme şartı koşmuştu. İndirim teklifine "Sözleşmemi uzatırsanız 'evet' derim" şeklinde şartlı onay veren Younes Belhanda'nın sözleşmesinin uzatılmaması kararı alındı.

Ardından da bir yıl daha anlaşması bulunan oyuncunun satışı için menajerlere yetki verildi. Belhanda'nın Suudi Arabistan, Katar ve Çin'e satılabilmesi için yönetimin yetki verdiği menajerlerden birisi, Katar'dan iki takımla görüştüğünü 5 milyon euro civarında bir teklif getirebileceğini söyledi. Bu durum memnuniyet yaratırken şimdi gözler gelecek teklife çevrildi.

(Sabah)