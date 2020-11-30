Ve Barça'da efsane başkan Laporta aday

Laporta, Barcelona kulüp bakanlığı adaylığını düzenlediği basın toplantısında resmen duyurdu.
Laporta'nın konuşmasında öne çıkan konular Lionel Messi ve teknik direktör Ronald Koeman ile ilgili sözleri oldu.
Normal şartlarda sezon sonunda Barcelona ile sözleşmesi sona erecek Arjantinli futbolcu Messi'nin takımda kalması için "halen zaman olduğunu" söyleyen Laporta, "Hayatta her şey olur. Diğer kulüplerden teklif alacağı kesin ama hep böyle teklifler aldı. 2006'da Moratti (Inter başkanı) 250 milyon avro önerdi ama hayır dedi. O zaman Messi ve ailesinin Barça'ya olan hayranlığını gördüm. 2006'da Messi'nin babası bana, bir baba olarak bu durumda ne yapacağını sordu. Ben de kalmasının en iyisi olacağını söyledim." şeklinde konuştu.
Messi'nin "son dönemlerde kulüp yönetiminden gördüğü muameleden büyük hayal kırıklığına uğradığını" öne süren Laporta, "Israr ediyorum, Messi Barça'yı seviyor ve Barça'ya bir fırsat daha vereceğinden eminim. Birbirimize duyduğumuz saygı ve sevgiden, Barça ve kendisi için karar vermesine ve en iyisini yapmasına yardımcı olmak için uygun olduğunda onunla konuşma yeteneğimi kendimde görüyorum." dedi.
Diğer yandan başkan olması halinde eski futbolcu Xavi Hernandez'i teknik direktör olarak getireceği iddialarına da cevap veren Laporta, "Xavi ile iyi ilişkim var ama onunla sportif projeler hakkında konuşmadım. Geleceğin neler getireceğini göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Barcelona'da başkanlık yaptığı dönemde futbolcu olarak Xavi ile yakın ilişkisi olduğunu kaydeden Laporta, "Barcelona'da referans olan bir futbolcu. Bana çok saygı duyan biri. Xavi'nin futbol bilgisi çok fazla. Hayatını futbola adadı, bundan sonrası da öyle olacak. Barcelona'daki dilekleri eminim gerçekleşecektir." açıklamasında bulundu.
Laporta, Barcelona'da bu sezon başında göreve getirilen teknik direktör Ronald Koeman'ın "projelerini gerçekleştirmek için kendisine zaman verilmesi gerektiğini" vurgulayarak, "Ronald, Barça'nın büyük isimlerinden biri. Kulübü seviyor ve kendini göstermesi için gerekli zamana sahip olacaktır." ifadesini kullandı.
Barcelona'da muhalif kulüp üyelerinin topladığı imzalar sonrasında ekim ayında başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etmiş, Carles Tusquets de geçici olarak kulüp başkanlığına getirilmişti.
Kovid-19 salgınının etkisiyle gelirlerinde büyük düşüş olan ve ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'da 24 Ocak'ta gerçekleşecek kulüp başkanlığı seçimi öncesinde 9 aday isim arasından Laporta ve Victor Font favori olarak gösteriliyor.
Avukat olan 58 yaşındaki Laporta, 2003-2010 arasında Barcelona'da kulüp başkanlığı yaptıktan sonra siyasete atılmış ilk Katalonya yerel parlamentosunda milletvekilliği (2010-2012) ardından Barcelona belediyesinde meclis üyeliği (2011-2015) görevlerinde bulunmuştu.
Medya patronluğu yapan 48 yaşındaki Victor Font diğer güçlü adaylar arasında yer alıyor.
Şimdiye kadar yapılan açıklamalarda Font da Messi'nin kalması için her şeyi yapacağını söylemişti.
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