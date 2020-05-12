Vassilis Spanoulis, THY Euroleague'de son 10 yılın takımına seçildi

Başantrenörler, basketbolcular, taraftarlar ve medya mensupları tarafından yapılan THY Euroleague’de 2010-2020 yıllarının en iyi 10 oyuncu oylamasında son isim belli oldu. Buna göre oylama sonunda Yunan ekibi Olympiakos’un yıldız basketbolcusu Vassilis Spanoulis yer aldı. Listede Nando De Colo, Dimitris Diamantidis, Kyle Hines, Georgios Printezis, Luka Doncic, Juan Carlos Navarro, Milos Teodosic, Bogdan Bogdanovic ve Sergio Llull bulunuyordu.
37 yaşındaki basketbolcu 2009 yılında Panathinaikos ile, 2012 ve 2013 yıllarında da Olympiakos ile Euroleague’i kazandı. Yunan basketbolcu 3 şampiyonlukta da Final-Four MVP’si (En değerli oyuncu) seçildi.
Spanoulis, Euroleague’de bugüne kadar Panathinaikos ve Olympiakos formaları ile toplam 324 maça çıktı ve 13.1 sayı, 4.7 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
Deneyimli basketbolcu ayrıca 2011-2012, 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında Euroleague birinci takımına, 2010-2011, 2013-2014 ve 2017-2018 sezonlarında da Euroleague ikinci takımına seçildi.
Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.
Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.
Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.
Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından Ümit Davala'nın da istifa etmesi an meselesi. Bu iki ismin yerine kimin geleceği ise büyük merak konusu.
Beşiktaş'ta bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin'in transferde akıbeti merak ediliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili açıklama geldi.
Fenerbahçe yönetiminin sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım ile nikah tazelemeyi düşünmesi taraftarların büyük bir kısmını isyan ettirdi.