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aksam.com.tr
  • 05 Aralık 2020 Cumartesi 10:39
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Vasco Da Gama'nın Mario Balotelli ile sözleşme imzaladığı iddia edildi

Vasco Da Gama'nın Mario Balotelli ile sözleşme imzaladığı iddia edildi

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Sporx

İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Brezilya ekibi Vasco Da Gama ile sözleşme imzaladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öne sürüldü.

İddialara göre tarafların yıllık 2,5 milyon euro garanti para karşılığında anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin 1 yıllık yapılacağı söylentisi yayılmaya başladı. İtalya'da 4. Lig ekibi Sporting Franciacorta ile idmanlar yaparak fiziksel yeterliliğe kavuşmaya çalışan 29 yaşındaki Balotelli için özellikle Beşiktaş'a transferi gündeme gelmiş ancak teknik direktör Sergen Yalçın oyuncunun gelişine olumsuz baktığını açıkça dile getirmişti.

"MARADONA ETKİSİ YARATACAK"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Vasco Da Gama'nın Sportif Direktörü Fabio Cardella yaptığı açıklamada, "Balotelli bize gelmeyi çok istiyor. Unutmayın Vasco, dünyada Real Madrid'den sonra en çok kupa kazanan 2. kulüp. Eğer Balotelli bize gelirse taraftarımız için Maradona etkisi yaratacak, buna inanıyoruz" sözlerini kullanmıştı.

"ZİHİNSEL OLGUNLUĞA ULAŞTI"

Balotelli'nin artık aptalca şeyler yapmayacağını ve zihinsel olguluğa ulaştığını düşündüklerini belirten Cordella, "Resmi olarak bir sözleşme yapılmadı ama görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım 15 Ocak'a kadar bu transferi bitirebiliriz. Vasco'nun Balotelli gibi bir oyuncuya ihtiyacı var" diye konuştu.

Mario Balotelli son olarak İtalya 4. Ligi Sporting Franciacorta takımıyla idmanlara çıkarken görüntülenmişti.

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