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  3. Vardar takımında forma giyen 19 yaşındaki Ali Adem Kasımpaşa'ya imza atıyor

Vardar takımında forma giyen 19 yaşındaki Ali Adem Kasımpaşa'ya imza atıyor

Vardar takımında forma giyen 19 yaşındaki Ali Adem Kasımpaşa'ya imza atıyor

Makedonya'nın Vardar takımında forma giyen 19 yaşındaki Ali Adem Kasımpaşa'ya imza atıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan, fakat sarı lacivertlilerin izleme ekibinin üzerinde durmadığı 19 yaşındaki Ali Adem’i Kasımpaşa renklerine bağlıyor…

YENİ ELJİF ELMAS'I KASIMPAŞA KAPTI

Makedonya’da Vardar forması giyen ve oynadığı futbolla birçok Süper Lig takımının dikkatini çeken Ali Adem’in Ocak ayında Kasımpaşa’ya imza atacağı öğrenilirken, kulüpte A Takım ile altyapı arasındaki koordinasyonu sağlayan Serkan Reçber’in “Yeni Eljif Elmas” dediği orta sahayı 200 bin euro’ya bitirdiği ifade edildi.

Ligde Vardar’ın, Borec ve Rabotnicki maçlarını izlemeye giden Serkan Reçber’in Ali Adem’i yakından takip ettiği kaydedilirken, oyuncunun performansından etkilenen Reçber’in İstanbul’a gelir gelmez yönetime detaylı bir rapor sunduğu bildirildi.


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