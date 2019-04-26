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  3. VAR kayıtlarının yayınlanması yasaklanıyor

VAR kayıtlarının yayınlanması yasaklanıyor

VAR kayıtlarının yayınlanması yasaklanıyor

IFAB'ın "VAR ses kayıtları" hakkındaki kararını gözden geçiren FIFA, bu ses kayıtlarının yayınlanması durumunda daha da büyük tartışmalara yol açmasının önüne geçmek için "VAR ses kayıtlarının yayınlanmasını" tamamen yasaklamayı planlıyor.

VAR ses kayıtlarının yayınlanmasının önüne geçerek "hakemleri daha fazla koruma" altına almayı planlayan FIFA'nın Temmuz ayından itibaren "sadece hakemlerin gördüğü görüntülerin ekrana getirilmesinin şeffaflık açısından yeterli olduğu" konusunda hem fikir olarak VAR ses kayıtlarının "eğitim amaçlı olsa dahi" herhangi bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını yasaklayan kararını yürürlüğe sokacak.

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