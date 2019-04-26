VAR kayıtlarının yayınlanması yasaklanıyor

VAR ses kayıtlarının yayınlanmasının önüne geçerek "hakemleri daha fazla koruma" altına almayı planlayan FIFA'nın Temmuz ayından itibaren "sadece hakemlerin gördüğü görüntülerin ekrana getirilmesinin şeffaflık açısından yeterli olduğu" konusunda hem fikir olarak VAR ses kayıtlarının "eğitim amaçlı olsa dahi" herhangi bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını yasaklayan kararını yürürlüğe sokacak.