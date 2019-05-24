VAR kayıtları Riva'dan çıkmadı

AKŞAM

TFF Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Nihat Özdemir, adaylığını açıkladığı basın toplantısında önemli açıklamalarda da bulundu. Abdürrahim Albayrak’ın ‘Elimizde kayıtlar var’ şeklindeki açıklamalarına da değinen Özdemir “Her takımın, her kişinin rahatsız olduğu konular varsa Türkiye’de gideceği noktalar var. Başakşehir, böyle bir karar aldıysa ona diyecek bir şey yok. O müracaatı hukuk inceleyecektir. Federasyonun dışında bir karardır. Ancak biz inanıyoruz ki o kayıtlar orada yok. VAR kayıtlarının dışarı gittiğine inanmıyoruz. Araştırmalarımızı yaptık, herhangi bir noktada açık bulamadık” dedi.

KAYITLARI PAYLAŞMAYACAĞIZ

VAR kayıtlarının paylaşılıp paylaşılmayacağı hakkında sorulan soruya cevap veren Özdemir, “Biz burada tamamen UEFA’nın IFAB kurallarına uygun halde çalışmak istiyoruz. Bunun kamuoyuna açıklanması söz konusu değil. Eğer UEFA bir değişikliğe giderse biz de TFF olarak o değişiklikleri takip etmek durumundayız. Bu aşamada VAR kayıtlarını kamuoyu ile paylaşmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı. Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: 1. Lig kulüplerinin tamamı VAR sisteminin uygulanmasını istiyor. Amacımız buraya da getirmek. Ama bunun için zamana ihtiyaç var.

iLK SENEMiZ, SiSTEME GÜVEN VAR

Dünyanın en iyi yazılımı ve en son teknolojisi ile VAR sistemine geçtik. İnanın sahip olduğumuz sistem dünyanın birçok yerinden daha iyi bir sistem. Henüz ilk senemiz. Tabii ki kusurlar olacak ancak hedefimiz hata oranını 0’a getirmek. Türk taraftarların şampiyonluk yarışında iptal edilen gollere itirazları olmadı. Sisteme güven var. En zor iş MHK’de çünkü tüm kararları Türkiye etkiliyor. Yusuf Namoğlu benim gözümde dört dörtlük insandır. Sabri Çelik’in dürüstlüğünden şüphem yok. TFF’nin en zor işi hakem işidir. Yalnızca Süper Lig’de değil her ligde hakem hataları olabiliyor. 5 büyük ülkenin futbolunu yakından araştırmak istiyoruz. Bunun için komite kuracağız. Bu komitede yönetici arkadaşlar, kulüp temsilcileri hatta basından arkadaşlar olacak. Bu komitenin raporuna göre MHK için 3 yıllık master planı uygulamaya koyacağız.

KULUP CEKETLERiNi ASACAKLAR

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki yeni yönetime seçilecek arkadaşlarımız kulüp ceketlerini dışarıya asarak o yönetime girecekler. Adaletten, rakip takımlara saygı göstermekten başka çareleri olmadığını bilmeleri lazım. Türkiye’de bunun gibi, başka zor bir görev yok. Hangi kararı alırsanız alın bir kesim mutlu bir kesim mutsuz olma durumunda. Biz mutsuz olma sayısını minimuma indirmek istiyoruz. Ben ve arkadaşlarım bu konuda kararlıyız

HÜKÜMET İYİ İŞLERE İMZA ATTI

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti son zamanlarda görülmemiş oranlarda Türk sporuna çok önemli işler

yaptı. Stadyumların her birisi Avrupa’daki standartlarda.

KOÇ’LA BİR SORUN YOK

Ali Koç’la F.Bahçe’nin en zor döneminde çalıştık. Fedakar bir F.Bahçeli. Sayın Ali Koç’la görüşüyoruz. Bir sorun yok. Kendisi destek verdiğini açıkladı.

DURUMU BELLİ DEĞİL

Ali Dürüst’ün yönetimde olup olmayacağını şu an söyleyemem. Öyle bir olay oldu, kararından döndü, karar kendisine aittir. Saygı duyuyorum. Çok değerli bir arkadaşımızdır ve bize önemli hizmetlerde bulunmuştur.

ŞİRKETLEŞME UYGUN DEĞİL

Kulüpler Birliği’nin şirketleşmesi Türkiye durumunda uygun değil. Ama yönetim kurulu toplantılarında Kulüpler Birliği üyesi bulunabilir.

CAZİP HALE GETİRDİK

Hakemlerin aldığı ücretlere iyi ki iyileştirme yaptık. Hakemliği cazip hale getirdik. Futbolu bırakan arkadaşların hakem olmasını isterim.