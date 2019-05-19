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  3. VAR hakemi Ali Palabıyık olarak açıklandı G.Saray Twitter'dan paylaşımı yaptı

VAR hakemi Ali Palabıyık olarak açıklandı G.Saray Twitter'dan paylaşımı yaptı

VAR hakemi Ali Palabıyık olarak açıklandı G.Saray Twitter'dan paylaşımı yaptı

Galatasaray ile Başakşehir arasında bugün oynanacak şampiyonluk maçının VAR Hakemi Ali Palabıyık olurken, sarı-kırmızılılardan flaş bir paylaşım geldi

Galatasaray ile Başakşehir arasında bugün oynanacak şampiyonluk maçının VAR Hakemi Ali Palabıyık olurken, sarı-kırmızılılardan flaş bir paylaşım geldi. Twitter'dan bu sezon yapılan hakem hatalarına değinen Galatasaray cephesi, "Ali Palabıyık VAR Hakemi... Konsantrasyon" paylaşımıyla dikkatleri çekti

Sarı kırmızılıların Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı maçı yöneten Ali Palabıyık, sarı kırmızılıların büyük tepkisini çekmişti

Öte yandan Riva'da yer alan VAR merkezinde AVAR olarak ise Arda Kardeşler ve Mustafa Emre Eyisoy görev yapacak. 

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