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aksam.com.tr
  • 26 Mayıs 2020 Salı 18:11
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Van Persie: 'Oğuzhan'ın kalması için elimden geleni yapacağım'

Van Persie: 'Oğuzhan'ın kalması için elimden geleni yapacağım'

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Hollanda devi Feyenoord'un teknik ekibinde yer alan Robin Van Persie, gelecek sezon Beşiktaş'a dönmeye hazırlanan Oğuzhan Özyakup'u kulüpte tutmak için görüştüklerini açıkladı.

Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup sezon sonunda siyah-beyazlı kulübe dönmeye hazırlanırken Robin Van Persie'den büyük bir sürpriz geldi.

Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat'ın da takımda kalmasını istediği ve 2 milyon euroluk maaşını 1.2 milyon euro seviyesine indirmesini beklediği Oğuzhan Özyakup, sezon sonunda Beşiktaş'a geri döneceğini açıklamıştı.

ADVOCAAT DA KALMASINI İSTİYOR

Advocaat'ın talebi doğrultusunda devreye giren Feyenoord teknik ekibindeki Robin Van Persie, Oğuzhan ile görüştüğünü ve gelecek sezon da Hollanda'da kalmasını istediklerini ifade etti.

Oğuzhan'ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunun altını çizen Van Persie, "Oğuzhan'ı çok uzun süredir tanıyorum ve onun yeteneklerine güveniyorum. Feyenoord yeni bir yapılanma içerisinde ve Oğuzhan gibi takımın kimyasını değiştirebilecek futbolculara da ihtiyacımız var. Feyenoord'da kalması için kişisel olarak da elimden geleni yapacağım" dedi.

SERGEN YALÇIN DÖNMESİNİ İSTİYOR

Kısa bir süre önce kariyerine dair açıklamalarda bulunan Oğuzhan Özyakup ise, Sergen Yalçın ile görüştüğünü ifade ederek, "Sergen hocayla düzenli olarak konuşuyorum ve gelecek sezon benim Beşiktaş'ta olmamı istiyor" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta 2 yıl daha sözleşmesi olan Oğuzhan, siyah-beyazlı kulüpten 2 milyon euro maaş alıyor ve olası bir dönüşte yönetimin yeni stratejisi gereği en az %30 oranında maaş indirimine gitmek zorunda kalacak. (Sporx)

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