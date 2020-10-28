Van Dijk'ı sakatlayan kaleci koruma tuttu: Ölüm tehditleri alıyor!

Premier Lig'de geçtiğimiz günlere damgasını vuran olayda sürpriz bir gelişme yaşandı...
Sporx'in Daily Mail'den aktardığına göre, Everton kalecisi Jordan Pickford'un Virgil Van Dijk ile çarpışıp sakatlandığı maçın ardından ölüm tehditleri aldığı ve bunun üzerine kendisini ve ailesini korumak için özel korumalar tuttuğu belirtildi. Bir süre korumalar eşliğinde günlük hayatını geçireceği ve bu durumun ne kadar süreceğinin bilinmediği kaydedildi.
ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI KOPTU
Everton'un file bekçisi Jordan Pickford ile Virgil Van Dijk, geçen hafta oynanan Merseyside derbisinin 10. dakikasında talihsiz bir pozisyon yaşamış ve Liverpool'un Hollandalı stoperinin ön çapraz bağları kopmuştu. Pozisyon öncesinde ofsayt kararı çıkması sebebiyle Pickford sebep olduğu hareket ile ilgili herhangi bir ceza almamıştı.
Virgin Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının muhtemel olduğu konuşuluyor.
Galatasaray'da sorunlar çözüme kavuşturuldu. "Bu yol şampiyonluk yolu" mottosuyla beyaz bir sayfa açıldı. Takımın şampiyonluk yolunda olumsuz etkilenmemesi adına da seçim rafa kalktı.
Galatasaray'a yeniden kiralanmasına izin verilmeyen Jean Michael Seri'nin babası ve menajeri Dominique Seri, Fulham'a tepki gösterdi, Galatasaray'a transferi için "maalesef olmadı" dedi.
Sakatlanıp sezonu kapatan Virgil van Dijk'ın yerine Ozan Kabak'ın isteyen Liverpool'dan sonra bir başka İngiliz devi Mancheser United da milli stoperimizin peşine düştü.
Galatasaray, Leipzig'ten 1,5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin bonservisini alıyor. Cimbom, Alman ekibiyle devre arasında masaya oturacak.
Fenerbahçe'nin Yunannistan ekibi PAOK'tan transferi Dimitris Pelkas, kısa sürede Fenerbahçe'ye uyumuyla göz kamaştırırken; Yunan basınında da manşet olmayı başardı. Gazetelerde, "Türk futbolseverler ona bayılıyor" manşetleri atıldı.
Everton kalecisi Jordan Pickford'un Liverpool maçında Virgil Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olduğu gerekçesiyle ölüm tehditleri aldığı belirtildi.