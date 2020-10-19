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aksam.com.tr
  • 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:37
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Van Dijk: 'Her şeyin bir nedeni olduğuna inanırım'

Van Dijk: 'Her şeyin bir nedeni olduğuna inanırım'

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NTV Spor

Liverpool'ın defans oyuncusu Virgil van Dijk, sakatlığı ve tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Hollandalı oyuncu, geri dönmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Everton maçında kaleci Jordan Picford'ın kontrolsüz hareketinden dolayı sakatlık yaşayan ve 11. dakikada yerini Joe Gomez'e bırakan Virgil van Dijk, Instagram hesabından açıklama yaptı.

Yıldız oyuncu, "Şu an tamamen iyileşmeye odaklandım ve bir an önce geri dönebilmek için elimden geleni yapacağım. Hayal kırıklığına rağmen, iyileşme sürecini iyi geçireceğime inancım tam. Tanrının yardımıyla her zamankinden daha iyi, fit ve güçlü döneceğim.

Hayatta olduğu gibi futbolda da her şeyin bir nedeni olduğuna inanırım. İyi ve kötü zamanlarda dik durmaya çalışmak önemli. Eşim, çocuklarım, ailem ve Liverpool'daki herkesin desteği ile bu zorluğa meydan okumaya hazırım.

Mesajlarıyla destek olan herkese teşekkür ederim. Ailem ve benim için çok şey ifade ediyor. Takım arkadaşlarımı desteklemek için ne gerekiyorsa yapacağım. Geri döneceğim." ifadelerini kullandı.

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