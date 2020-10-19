Van Dijk: 'Her şeyin bir nedeni olduğuna inanırım'

Everton maçında kaleci Jordan Picford'ın kontrolsüz hareketinden dolayı sakatlık yaşayan ve 11. dakikada yerini Joe Gomez'e bırakan Virgil van Dijk, Instagram hesabından açıklama yaptı.
Yıldız oyuncu, "Şu an tamamen iyileşmeye odaklandım ve bir an önce geri dönebilmek için elimden geleni yapacağım. Hayal kırıklığına rağmen, iyileşme sürecini iyi geçireceğime inancım tam. Tanrının yardımıyla her zamankinden daha iyi, fit ve güçlü döneceğim.
Hayatta olduğu gibi futbolda da her şeyin bir nedeni olduğuna inanırım. İyi ve kötü zamanlarda dik durmaya çalışmak önemli. Eşim, çocuklarım, ailem ve Liverpool'daki herkesin desteği ile bu zorluğa meydan okumaya hazırım.
Mesajlarıyla destek olan herkese teşekkür ederim. Ailem ve benim için çok şey ifade ediyor. Takım arkadaşlarımı desteklemek için ne gerekiyorsa yapacağım. Geri döneceğim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, golcüsü Radamel Falcao'ya verdiği "çift forvet" yanıtının ardından yıldız futbolcuyla özel bir şekilde ilgilendiği iddia edildi.
Montero, “Menajerim, Beşiktaş'tan teklif olduğunu söyleyince başka bir seçenek istemedim” dedi.
Milli ara ve bay haftası sebebiyle elde edilen mini kamp döneminde takım kurgusunda çeşitli denemeler yapan Sergen Yalçın, memnun kaldığı çift forvet sistemini dünkü idmanda da sürdürdü. Aboubakar ve Larin'li sistemden istediği verimi alan Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, uygulama için Denizlispor maçını bekliyor.
Rangers ve Kasımpaşa maçlarında yenik duruma düşüp maçı çeviremeyen oyuncularından aynı senaryonun tekrarlanmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, ilk golün önemini anlattı. Tecrübeli çalıştırıcı, iki golcüsü Falcao ve Diagne ile de özel görüşme yaptı ve rakibin zaaflarını anlattı.
Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.