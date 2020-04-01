Van Dijk en zorlandığı futbolcuyu açıkladı

Liverpool'un Hollandalı savunmacısı Virgil Van Dijk, taraftarlarla yaptığı soru cevapta kendisi hakkında bilinmeyenleri yanıtladı.

Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil Van Dijk, twitter hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı.

Van Dijk kendisine sorulan tutmakta en çok zorlandığın isim kim? sorusuna "Bir çok iyi oyuncuya karşı oynadım, çok zorlanmadım ama en çok Leo Messi'yi söyleyebilirim. Premier Lig'de ise Sergio Agüero." paylaşımını yaptı. Kariyerinin en önemli golü için ise Manchester United'a attığı golü söyleyen Van Dijk, takım arkadaşı Wijnaldum'un "Kondisyonun şu an nasıl?" sorusuna "Kendimi iyi hissediyorum kardeşim. Yenidan başladığımızda hazır olacağım" sözlerini kullandı.

Van Dijk'a sorulan sorular ve bazı cevapları ise şöyle:

- En sevdiğin animasyon film

"Aslan Kral"

- Jamie Carragher: "Hangi eski Liverpool savunma oyuncusunu kendine örnek aldın?

"Sami Hyppia"

- Bir stoper olmasaydın hangi mevkiide oynamak isterdin?

"10 numara"