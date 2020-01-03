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  3. Valladolid'e 1 puanı Enes Ünal'ın golleri getirdi

Valladolid'e 1 puanı Enes Ünal'ın golleri getirdi

Valladolid'e 1 puanı Enes Ünal'ın golleri getirdi

Valladolid, Enes Ünal'ın 2 gol attığı karşılaşmada sahasında Leganes ile 2-2 berabere kaldı.

LaLiga’nın 19’uncu haftasında Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid sahasında Leganes’i konuk etti. Jose Zorrilla Stadyumu’nda oynanan mücadelede Leganes 4’üncü dakikada Braithwaite’nin golüyle 1-0 öne geçti. Valladolid bu gole 8’inci dakikada Enes Ünal ile cevap verdi: 1-1. Leganes 13’üncü dakikada Mesa’nın golüyle bir kez daha öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu şekilde tamamlandı. Ev sahibi ekip adına 79’uncu dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal kaydettiği golle takımına 1 puanı getirdi. Temsilcimiz Enes Ünal, mücadelede 90 dakikada sahada kalırken, 1 de sarı kart gördü.


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