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aksam.com.tr
  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 19:17
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  • 03 Şubat 2020 Pazartesi 20:12

Valilikten 'silah' iddiasına yalanlama

Valilikten 'silah' iddiasına yalanlama

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Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından havalimanına giden konuk ekip otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da 1 Şubat Cumartesi günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, stadyumdan havalimanına gitmekte olan takım otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği yönünde iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu iddia ile ilgili yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süreyle takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonuyla kayıt yaptığı görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Emniyette ifadesi alınan F.A'nın görüntü kaydı ile otobüsten çekilen görüntülerin eşleştiği, şahsın elinde silah değil cep telefonu olduğunun açıkça tespit edildiği vurgulanarak, "Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının centilmenlik ruhuna uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır." görüşleri paylaşıldı.

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