Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Valentine Ozornwafor Türkiye'ye geldi

Sarı kırmızılıların genç futbolcu Valentine Ozornwafor ile anlaştığı ve futbolcunun Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Nijeryalı stoper için Galatasaray'ın 300 bin dolar ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları için Valentine Ozornwafor ismi gündeme gelmişti. Nijeryalı 19 yaşındaki stoper için Galatasaray'ın 300 bin dolar teklif ettiği ve anlaşmanın sağlandığı iddia edildi. Nijerya basınında yer alan haberlere göre, genç futbolcu anlaşmayı resmileştirmek için Türkiye'ye geldi.

VALENTİNE OZORNWAFOR KİMDİR?

1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor. Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.

(Futbol Arena)