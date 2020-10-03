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aksam.com.tr
  • 03 Ekim 2020 Cumartesi 12:57
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Valentin Rosier'den şampiyonluk iddiası

Valentin Rosier'den şampiyonluk iddiası

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Beşiktaş'ın yeni sağ beki Valentin Rosier resmi imzayı attı. Geçen sezon Sporting Lizbon forması giyen 24 yaşındaki sağ bek bir yıllığına kiralandı ve açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, atılan imzaların ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

ÇILGINCA BİR DUYGU

"Burada olduğum için çok memnunum, mutluyum. Çılgınca bir duygu. Böyle bir şehirde böyle bir kulüpte olmak benim için çok güzel olacak"

NASIL BİR FUTBOLCU?

"Savaşçı ve hızlı bir futbolcuyum, sonuna kadar savaşacağım. Oyunu tek yönüyle oynayan bir özelliğim yok. Yani hem savunmada hem hücumda takıma elimden gelen desteği vereceğim. Hücum yapmamız gerekirse hücum yaparım, savunma yapmamız gereken maçsa savunmada da kalırım"

TARAFTARA MESAJ

"Beşiktaş'ın ve taraftarının popülaritesini zaten biliyorum. Bir söz vermek için erken ama elimden geleni yapacağım ve sezon sonunda da şampiyon oluruz. Şu anda pandemiden dolayı taraftarımız stada gelemiyor ama inşallah onlara da kavuşacağız"

Son olarak Türkçe mesaj veren Rosier, "İnşallah Beşiktaş şampiyon" dedi.

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