Valentin Rosier'den bonservis sorusuna cevap: Transferimle menajerim ilgilenir

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, deplasmanda 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti yorumlayan başarılı futbolcu, bonservisinin alınması hakkında gelen soruyu da cevapladı.

Rosier’in maç değerlendirmesi şöyle:



"Burada bireysel performansımdan bahsetmek doğru olmaz. Kollektif olarak çok iyiydik. Rakip iyiydi. Alanları iyi kapattılar. Bizi iyi kontrol ettiler. Takım olarak pozitif işler yaptık. Şimdi bu ivmeyi devam ettirerek ilk sıraya yerleşmeliyiz."

BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Fransız futbolcu, bonservisinin alınması konusunda ise "Bunu duymak çok güzel. Pozitif işler yapıyorum ki böyle bir sevgi var. Transferimle menajerim ve kulüpler ilgilenir. Bunları duymak güzel ama ben sahaya, işime odaklanıyorum."