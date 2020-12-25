Valentin Rosier'den bonservis sorusuna cevap: Transferimle menajerim ilgilenir

Rosier’in maç değerlendirmesi şöyle:
"Burada bireysel performansımdan bahsetmek doğru olmaz. Kollektif olarak çok iyiydik. Rakip iyiydi. Alanları iyi kapattılar. Bizi iyi kontrol ettiler. Takım olarak pozitif işler yaptık. Şimdi bu ivmeyi devam ettirerek ilk sıraya yerleşmeliyiz."
BONSERVİSİ ALINACAK MI?
Fransız futbolcu, bonservisinin alınması konusunda ise "Bunu duymak çok güzel. Pozitif işler yapıyorum ki böyle bir sevgi var. Transferimle menajerim ve kulüpler ilgilenir. Bunları duymak güzel ama ben sahaya, işime odaklanıyorum."
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.
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Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
Süper Lig'in 14. Hafta maçında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırladı. 87. dakikaya 1-0 önde giren Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.