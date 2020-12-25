  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 25 Aralık 2020 Cuma 00:13
  • |
  • Son Güncelleme:

Valentin Rosier'den bonservis sorusuna cevap: Transferimle menajerim ilgilenir

Valentin Rosier'den bonservis sorusuna cevap: Transferimle menajerim ilgilenir

Paylaş

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, deplasmanda 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti yorumlayan başarılı futbolcu, bonservisinin alınması hakkında gelen soruyu da cevapladı.

Rosier’in maç değerlendirmesi şöyle:

"Burada bireysel performansımdan bahsetmek doğru olmaz. Kollektif olarak çok iyiydik. Rakip iyiydi. Alanları iyi kapattılar. Bizi iyi kontrol ettiler. Takım olarak pozitif işler yaptık. Şimdi bu ivmeyi devam ettirerek ilk sıraya yerleşmeliyiz."

BONSERVİSİ ALINACAK MI?

Fransız futbolcu, bonservisinin alınması konusunda ise "Bunu duymak çok güzel. Pozitif işler yapıyorum ki böyle bir sevgi var. Transferimle menajerim ve kulüpler ilgilenir. Bunları duymak güzel ama ben sahaya, işime odaklanıyorum."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Dilmen'den Terim'in cezasına olay yorum: Talimat mı alıyorlar?
Dilmen'den Terim'in cezasına olay yorum: Talimat mı alıyorlar?

Dilmen'den Terim'in cezasına olay yorum: Talimat mı alıyorlar?

Son dakika: Fatih Terim ve Marcao'nun cezası açıklandı
Son dakika: Fatih Terim ve Marcao'nun cezası açıklandı

Son dakika: Fatih Terim ve Marcao'nun cezası açıklandı

Sergen canlı yayında pozisyonu izledi ve flaş tepki!
Sergen canlı yayında pozisyonu izledi ve flaş tepki!

Sergen canlı yayında pozisyonu izledi ve flaş tepki!

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Vida'dan altın kafa: 0-1
Vida'dan altın kafa: 0-1

Vida'dan altın kafa: 0-1

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu.

G.Saray'dan çok sert tepki! 'Bu senaryoyu...'
G.Saray'dan çok sert tepki! 'Bu senaryoyu...'

G.Saray'dan çok sert tepki! 'Bu senaryoyu...'

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezayla ilgili açıklama yayımladı. Sarı-Kırmızılılar karara itiraz edeceğini açıklarken “Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır” ifadelerini kullandı.

Antalyaspor 4 hafta sonra mağlup oldu
Antalyaspor 4 hafta sonra mağlup oldu

Antalyaspor 4 hafta sonra mağlup oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

'Bu takımda kalite var, mutluluk var'
'Bu takımda kalite var, mutluluk var'

'Bu takımda kalite var, mutluluk var'

Beşiktaş'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maçta Domagoj Vida'nın golünde asisti yapan Rachid Ghezzal, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Ankaragücü maçında bir ilki yaşadı
Beşiktaş, Ankaragücü maçında bir ilki yaşadı

Beşiktaş, Ankaragücü maçında bir ilki yaşadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Konyaspor'dan inanılmaz geri dönüş! 87 ve 90+8'de...
Konyaspor'dan inanılmaz geri dönüş! 87 ve 90+8'de...

Konyaspor'dan inanılmaz geri dönüş! 87 ve 90+8'de...

Süper Lig'in 14. Hafta maçında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırladı. 87. dakikaya 1-0 önde giren Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.