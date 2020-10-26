Valentin Rosier: 'Taraftara armağan ediyoruz'

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rosier, ilk maçına çıktığı Denizlispor maçı sonrasında konuştu.
3-2 kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Rosier, "İyi bir maç çıkardık. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. İnşallah kazanmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, deplasmanda 3-2 kazandıkları Denizlispor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, Denizlispor'u 3-2 yendikleri maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Beşiktaş'ta Ghezzal, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası konuştu.
Galatasaray'da yönetim ve Fatih Terim krizinde bir perde daha geride kalırken, taraftar grubu ultrAslan yönetime destek çıktı.
Galatasaray'da yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim ile Türk Telekom Stadyumu'nda bir araya geldi. Kritik toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırılıyor.