Valentin Rosier: 'Taraftara armağan ediyoruz'

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, deplasmanda Denizlispor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rosier, ilk maçına çıktığı Denizlispor maçı sonrasında konuştu.

3-2 kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Rosier, "İyi bir maç çıkardık. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. İnşallah kazanmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.