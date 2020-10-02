Valentin Rosier resmen Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan paylaşımla 24 yaşındaki oyuncunun transferi duyuruldu.
Kulübün paylaşımında, "Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. Beşiktaş'a hoş geldin Rosier!" ifadelerine yer verildi.
Mesajda ayrıca Rosier'in "Merhaba Beşiktaş ben Valentin" sözleri kullanıldı.
Futbol kariyerine ülkesinin Rodez ekibinde başlayan Rosier, Dijon deneyiminin ardından geçen sezon başında Portekiz'in Sporting takımına transfer olmuştu.
BEŞİKTAŞ, TRANSFERİ BU VİDEOYLA DUYURDU
Uzun bir video çekmek istedik ancak hızına yetişemedik. ¯\_(ツ)_/¯— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 2, 2020
�� Beşiktaş'a hoş geldin Valentin Rosier! pic.twitter.com/LukpHq0Q0O
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