Valencia'da ürkütücü sayı: 25 kişi pozitif

SPOR GÜNDEMİ

Mariano: ‘Tekliflere açığım‘ Mariano: ‘Tekliflere açığım‘ Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, ülkesinin basınına liglerin ertelenmesi, koronavirüs salgını ve transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA Başkanı'ndan liglerin akıbetiyle ilgili önemli açıklama UEFA Başkanı'ndan liglerin akıbetiyle ilgili önemli açıklama UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.

Belarus koronavirüsü umursamıyor Belarus koronavirüsü umursamıyor Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm ülkeler tüm spor branşlarındaki organizasyonlara ara verdiler. Bu durumun tek istinası ise Belarus... Bu ülkede maçlar hala devam ediyor, üstelik de seyircili bir şekilde.

İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi! İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi! Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.

O kulüpte ürkütücü sayı: 25 kişi pozitif O kulüpte ürkütücü sayı: 25 kişi pozitif Koronavirüs'ten en çok etkilenen kulüp olan İspanya'nın Valencia takımında vaka sayısının 10'u futbolcu olmak üzere 25'e yükseldiği iddia edildi.

Kruse'den karantinada ilk paylaşım! Kruse'den karantinada ilk paylaşım! Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.