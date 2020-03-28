Valencia'da ürkütücü sayı: 25 kişi pozitif

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok vaka yaşanan kulüplerden birisi de Valencia. Atalanta ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından salgınla mücadele etmeye başlayan İspanyol ekibinde hastalığa yakalananların sayısı artıyor.
Marca'nın haberine göre; Valencia'da vaka sayısı 10'u futbolcu, 15'i personel olmak üzere toplam 25'e yükseldi.
Valencia kimlerin koronavirüse yakalandığını açıklamadı. İlk olarak testinin pozitif çıktığını açıklayan Garay'ın ardından Mangala ve Gaya da koronavirüs ile mücadele ettiklerini duyurmuştu.
Goal
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, ülkesinin basınına liglerin ertelenmesi, koronavirüs salgını ve transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm ülkeler tüm spor branşlarındaki organizasyonlara ara verdiler. Bu durumun tek istinası ise Belarus... Bu ülkede maçlar hala devam ediyor, üstelik de seyircili bir şekilde.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
Koronavirüs'ten en çok etkilenen kulüp olan İspanya'nın Valencia takımında vaka sayısının 10'u futbolcu olmak üzere 25'e yükseldiği iddia edildi.
Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.
Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen önemli isimleri nedeniyle kadroda bir revizyon yaşayan Brugge'ün eski oyuncularını takıma katma çabasıyla Galatasaray'dan Ryan Donk'un peşine düşebileceği iddia edildi.