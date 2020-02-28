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aksam.com.tr
  • 28 Şubat 2020 Cuma 15:41
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  • 28 Şubat 2020 Cuma 15:41

Valencia, koronavirüse tedbir olarak basın toplantılarını iptal etti

Valencia, koronavirüse tedbir olarak basın toplantılarını iptal etti

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İspanya'nın Valencia Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla basın toplantılarını iptal ettiğini duyurdu.

Valencia Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal ve yerel yönetimlerdeki sağlık yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda salgına karşı tedbirler artırılarak, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarını riske atabilecek kamuya açık her türlü toplantının iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.

Valencia, yeni bir karara kadar A takımın La Liga maçları öncesi ve sonrasındaki tüm basın toplantılarının iptal edildiğini bildirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Atalanta-Valencia maçı için İtalya'nın Milan kentine giden bir İspanyol gazetecide koronavirüs tespit edilmişti.

Valencia Kulübü, maç için Milan'a giden tüm taraftarlarına ve kulüp çalışanlarına da olası bir yüksek ateşte, hemen yetkililere haber verip başkaları ile temas kurmaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Bu arada İspanya'da 1. ve 2. futbol kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kumunun başkanı Javier Tebas, "Maçlar seyircisiz de oynansa, ertelense de önemli olan ligin normal sürede tamamlanmasıdır. Sezonu yarıda kesersek bu sorun olur. " dedi.

Tebas, koronavirüs salgınına karşı ne tür önlemler almaları gerektiğiyle ilgili ön toplantılar yaptıklarını açıkladı.

Öte yandan, Valensiya kentinde mevcut durumda 8 koronavirüs vakası bulunuyor.

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