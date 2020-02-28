Valencia, koronavirüse tedbir olarak basın toplantılarını iptal etti

Valencia Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ulusal ve yerel yönetimlerdeki sağlık yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda salgına karşı tedbirler artırılarak, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarını riske atabilecek kamuya açık her türlü toplantının iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.
Valencia, yeni bir karara kadar A takımın La Liga maçları öncesi ve sonrasındaki tüm basın toplantılarının iptal edildiğini bildirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Atalanta-Valencia maçı için İtalya'nın Milan kentine giden bir İspanyol gazetecide koronavirüs tespit edilmişti.
Valencia Kulübü, maç için Milan'a giden tüm taraftarlarına ve kulüp çalışanlarına da olası bir yüksek ateşte, hemen yetkililere haber verip başkaları ile temas kurmaktan kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.
Bu arada İspanya'da 1. ve 2. futbol kulüplerinin bağlı olduğu La Liga kumunun başkanı Javier Tebas, "Maçlar seyircisiz de oynansa, ertelense de önemli olan ligin normal sürede tamamlanmasıdır. Sezonu yarıda kesersek bu sorun olur. " dedi.
Tebas, koronavirüs salgınına karşı ne tür önlemler almaları gerektiğiyle ilgili ön toplantılar yaptıklarını açıkladı.
Öte yandan, Valensiya kentinde mevcut durumda 8 koronavirüs vakası bulunuyor.
Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakip belli oldu. Temsilcimiz, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti.
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrasında konuştu.
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Eski dönemlerin özlemini çeken Fenerbahçe, Alman ekolüne dönerek bu başarıları tekrar yakalamak istiyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde Almanya'da yetişmiş olan üç isim var.