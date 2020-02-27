Valencia - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

SPOR GÜNDEMİ

Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.

Uğurcan için dört kulüp yarışacak Uğurcan için dört kulüp yarışacak Tottenham, Liverpool, Everton ve Sevilla, Trabzon’un genç file bekçisinin peşinde. Express’e göre 20-25 milyon euroyu gözden çıkaran Uğurcan’ı transfer edebilir.

Beşiktaş bilirkişi raporu aldı! 'Hüseyin Göçek'in ifadeleri tezat' Beşiktaş bilirkişi raporu aldı! 'Hüseyin Göçek'in ifadeleri tezat' Beşiktaş, 26 Ocak'ta deplasmanda oynanan ve 2-1 kaybedilen Göztepe maçına yönelik yaptığı kural hatası itirazının peşini bırakmıyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...

Derbi performansı sonrası Falcao'ya teklif geldi Derbi performansı sonrası Falcao'ya teklif geldi 3-1 kazanılan F.Bahçe derbisinde penaltıdan golü atan Falcao, yeniden Milli Takım formasını giymeye hazırlanıyor. Ülke basınında, tecrübeli forveti Queiroz’un çağıracağı yazıldı.