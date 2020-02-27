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aksam.com.tr
  • 27 Şubat 2020 Perşembe 10:29
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  • 27 Şubat 2020 Perşembe 10:49

Valencia - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Valencia - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda"

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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 26. hafta maçında Valencia'ya konuk olacak. Peki Valencia - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında yarın İspanya temsilcisi Valencia ile deplasmanda karşılaşacak. 

Valencia kentindeki La Fonteta Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Valencia - Fenerbahçe maçı Beinsports 3'ten canlı izlenebilecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon istediği performansı sergileyemeyen sarı-lacivertli ekip, 26. haftaya 11 galibiyet, 14 mağlubiyetle 10. sırada girdi. 

Valencia ise 12 galibiyet, 13 yenilgiyle 7. sırada yer alıyor. 

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı İspanyol ekibi 100-98 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 535. MAÇ

Fenerbahçe Beko, yarınki karşılaşmayla Avrupa kupalarında 535. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa'da oynadığı 534 karşılaşmada 306 galibiyet elde etti, 228 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde ise yaptığı 332 maçın 195'ini kazandı, 137'sinde sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde Valencia ile 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakaların 4'ünü Valencia, 3'ünü sarı-lacivertliler kazandı.

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