Valbuena'ya görkemli karşılama

Fransız oyuncuyu, kulüp binasına geldiği anlarda büyük bir taraftar topluluğu karşıladı.

34 yaşındaki Valbuena ilk açıklamasında, "Yunanistan'ın en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum ve büyük bir gurur duyuyorum. Yunanistan'a gelmek beni çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 2 sezon geçiren Valbuena, bu sezon 22 maçta 1175 dakika süre aldı ve 3 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.