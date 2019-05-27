27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:56 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:59
Valbuena'ya görkemli karşılama
Antalyaspor maçı öncesi Kadıköy tribünleriyle vedalaşarak veda eden Mathieu Valbuena, Yunanistan devi Olympiakos'a imzayı attı.
Fransız oyuncuyu, kulüp binasına geldiği anlarda büyük bir taraftar topluluğu karşıladı.
34 yaşındaki Valbuena ilk açıklamasında, "Yunanistan'ın en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum ve büyük bir gurur duyuyorum. Yunanistan'a gelmek beni çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de 2 sezon geçiren Valbuena, bu sezon 22 maçta 1175 dakika süre aldı ve 3 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.