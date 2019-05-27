  • $6,0624
  • 6,7897
  • 250.476
  • 85.545
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:56 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:59

Valbuena'ya görkemli karşılama

Valbuena'ya görkemli karşılama

Antalyaspor maçı öncesi Kadıköy tribünleriyle vedalaşarak veda eden Mathieu Valbuena, Yunanistan devi Olympiakos'a imzayı attı.

Fransız oyuncuyu, kulüp binasına geldiği anlarda büyük bir taraftar topluluğu karşıladı.

34 yaşındaki Valbuena ilk açıklamasında, "Yunanistan'ın en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum ve büyük bir gurur duyuyorum. Yunanistan'a gelmek beni çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de 2 sezon geçiren Valbuena, bu sezon 22 maçta 1175 dakika süre aldı ve 3 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

27 Mayıs Darbesi´nin Yıldönümünde Adnan Menderes´i Anıyoruz...

A ve D vitamini nedir? A ve D vitamini içeren besinler hangileridir? A ve D vitamininin eksikliği ne

A ve D Vitaminlerinin Yararları Nelerdir? | #DiyetGünlüğü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Temmuzda, tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri 53 ila 223 lira artacak

THY yolcularını Çin'in 2 bin yıllık tarihi olan Xian şehrine taşımaya başlayacak

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.