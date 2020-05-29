Valbuena'dan flaş Fenerbahçe itirafı geldi

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli takımda forma giydiği dönemde oynatılmayarak haksızlığa uğradığını söyledi.

Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan Mathieu Valbuena, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"LİGİMİZ 7 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR"

"Yunanistan'da herkes gibi karantina sürecini yaşadık ama 2 haftadır karantina yavaş yavaş sona ermeye başladı. Normal planlamaya göre ligimiz 7 haziran tarihinde başlayacak."

"FENERBAHÇE BENİ ÇOK MUTLU ETMİŞTİ"

"Fenerbahçe dediğiniz zaman aklıma gelen ilk şey, transfer olduğumda bana yaptıkları karşılama. Her kulüpte yaptığım gibi, 'Bu kulüp için de her şeyimi vereceğim.' demiştim. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği büyük sevgi beni çok mutlu etmişti."

"FENERBAHÇE'DE BANA HAKSIZLIK YAPILDI"

"Fenerbahçe taraftarında her zaman sevgi gördüm, sahada olayım-olmayayım, oynayayım-oynamayayım ki bence oynamadığım durumlar normal değildi. Oynamadığım dönemlerde kesinlikle bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum."

"HER ŞEYİMİ VERDİM"

"İlk yılın sonunu buraya katabiliriz. İkinci yılda da oynamadığım dönemler oldu. Oynamadığımda bile hiçbir zaman herhangi kapris yapmadım. Sahaya girdiğimde taraftarlar için her şeyimi verdim."

"BANA KALPTEN DOKUNDULAR"

"Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdim ve oradan başımdan dik ayrıldım. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği aşk ve sevgi bana gerçekten kalpten dokundu."

"HER ZAMAN SİZİ İTERLER"

"Fenerbahçe'de çok fazla sayıda büyük oyuncu oynadı. Öyle isimlere alışık taraftarlardan bu denli sevgi görebilmek gerçekten dokunaklı. Fenerbahçe için sahada her şeyimi verdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarları sizi her zaman iten ve daha fazlasını isteyen taraftarlar. Beni neyin beklediğini de biliyorum çünkü öncesinde Marsilya'da forma giydim."

"FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR ÖRNEK"

"Kulüp kariyerimde herhangi bir takıma transfer olurken kararlarımı sportif öncelikli vermeye çalıştım. Önceliğimi, taraftarların coşkulu olduğu büyük kulüplere verdim. Fenerbahçe de bana göre bunun için çok iyi bir örnek."

"MAALESEF KUPA KAZANAMADIK"

"Fenerbahçe'nin maçlarını takip ediyorum. Fenerbahçe'de şampiyon olamamaktan dolayı hala üzüntü duyuyorum. İstanbul'da kupa kazanmanın coşkusunu, taraftarlarımızı görmek isterdim ama maalesef olmadı."