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  3. Valbuena resmen açıkladı! 'Teklifler için hazırım'

Valbuena resmen açıkladı! 'Teklifler için hazırım'

Valbuena resmen açıkladı! 'Teklifler için hazırım'

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Mathieu Valbuena, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceğinin sinyallerini verdi ve gönlündeki takımın ise Marsilya olduğunu açıkladı. Telefoot'a konuşan Valbuena, milli takım konusuna da değindi

YENİ TEKLİFLER İÇİN HAZIRIM

"Yılların ağırlığı beni etkilemiyor. Kendimi futbol oynamak için iyi hissediyorum, tutkuyla oynuyorum. Geleceğin ne getireceğini birlikte göreceğiz. Bütün teklifleri dinlemeye hazır olduğumu söyleyebilirim. Fenerbahçe ile sözleşmem bitecek. Neler olacağını hep beraber göreceğiz. Sözleşme de uzatabilirim, başka takıma da gidebilirim. Yurtdışında yeni bir deneyim için de teklifleri dinlemeye hazırım"

MARSİLYA'YA DÖNMEK İSTERİM

"Marsilya, benim için çok özel bir kulüp. Teklif gelirse geri dönüşe kayıtsız kalamam. Orada olağanüstü şeyler yaşadım. Hayatımın en güzel 8 yılı orada geçti, bunu sık sık düşünüyorum. Bazen nostaljiye kaçıyorum. Yalnız kaldığımda12. ya da 13. yılım olabileceğini düşünüyorum"

MİLLİ TAKIMDA KUPA KAZANMAK İSTERDİM

"Ülkemle hiçbir şey kazanamamış olmak benim için yarım kalan bir hikaye. Yine de Milli Takım'ın değişiminde önemli bir katkı verdim. Başarılı bir kariyerim vardı"

(Sporx)

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