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Valbuena, Olympiakos'a imza atmak üzere Atina'ya gitti

Valbuena, Olympiakos'a imza atmak üzere Atina'ya gitti

Süper Lig'in 34. haftasındaki Antalyaspor maçıyla Fenerbahçe'ye veda eden futbolcu Mathieu Valbuena, Olympiakos ile görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.

Antalyaspor maçı öncesi Kadıköy tribünleriyle vedalaşarak veda eden Valbuena, gece yarsında da imza için Atina'ya uçtu.

Gece yarısında havalimanına inen 34 yaşındaki futbolcu için gazeteciler de beklerken oyuncudan kısa bir açıklama geldi. Valbuena, "Burada olduğum için çok mutluyum. Biraz dinleneceğim ve sonra da Olympiakos ile kalan detayları da konuşacağız" sözlerini kullandı

Gün içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Valbuena'nın sonrasında da Oympiakos ile 1 yıllık sözleşmeyi iimzalaması bekleniyor.

(Sporx)

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