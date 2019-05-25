Valbuena, Antalyaspor maçı biter bitmez Yunanistan'a uçup Olympiakos ile sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'nin yıldızı Mathieu Valbuena'nın Antalyaspor ile oynanacak maçın ardından Pire'ye gideceği ve kendini Olympiakos'a bağlayan sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Fransız yıldızın, önce sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından Olympiakos ile 1 yıllık sözleme imzalayacağı bilgisi verildi.

Valbuena'nın Antalyaspor maçının ardından taraftarla vedalaşacağı ve maç biter bitmez özel bir uçakla Pire'ye gideceği belirtildi.

Valbuena 20'si ilk 11'de olmak üzere bu sezon 31 resmi maçta görev yaptı. Oynadığı maçlarda takımının en etkili ve istikrarlı oyuncusu oldu. sakatlık yaşadığı dönemlerde de Fenerbahçe onu çok aradı. 8 asistle Fenerbahçe'nin en çok gol pası veren oyuncusu oldu.

ANLAŞMAYI MARINAKIS DUYURMUŞTU

Yunanistan ekibi Olympiakos'un Başkanı Evangelos Marinakis, Fenerbahçeli yıldız Mathieu Valbuena ile transfer konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Komşu'da Parapolitic FM'e konuşan Marinakis, Valbuena transferini kısa süre içinde açıklayacaklarını söyledi.

Mariniakis'e Valbuena transferi sorulurken inkar etmeyerek, "Zamanı geldiğinde açıklayacağız. Valbuena'nın Olympiakos'a çok faydası olacak. Çok iyi bir oyuncuyu transfer ettik diyebiliriz, anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var sadece 1 değil. Olympiakos'un şampiyonluğu ve Avrupa'da yerini alması her şeyden önemlidir." dedi.

Marinakis'in sözleri sonrasında Yunan basınının manşetlerini Valbuena süsledi ve bitr yıldızın transferinin artık bittiğine vurgu yapıldı

Fransa ve Arap liglerinden de teklif alan Valbuena'nın Fenerbahçe'den de 2 yıl için 3.4 milyon Euro'luk teklif aldığı öne sürülmüştü.

(Sporx)