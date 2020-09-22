VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 yeni Kovid-19 vakası daha tespit edildi

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Büyük kriz! 'Sakın Fener'e imza atma' Büyük kriz! 'Sakın Fener'e imza atma' Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'a 5 yıllık yeni sözleşme önerdi ve oyuncu bu teklifi kabul etti ancak genç yıldız adayının menajerinin, “İmza atma. Fenerbahçe'de forma giymen zor, seni Avrupa'da oynayacağın bir takıma götüreceğim” dediği öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi, Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesine 20 milyon euro serbest kalma maddesi de koymak istedi ancak oyuncunun menajeri buna da karşı çıktı.

Başakşehir'den sürpriz atak Başakşehir'den sürpriz atak Başakşehir, Galatasaray'dan Diagne'yi kiralamak istedi ancak sarı-kırmızılı yönetim 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe! Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe! İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi

Roma'dan Fener'e Muriqi tavrı! 'Asla bu parayı veremeyiz' Roma'dan Fener'e Muriqi tavrı! 'Asla bu parayı veremeyiz' Uzun süredir Diego Perotti transferi için Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye şok tavır! İtalyan devi, 32 yaşındaki Arjantinli sol kanat oyuncusu için Sarı-Lacivertlilerden 3 milyon euro bonservis talep etti ve Fenerbahçe'nin indirim talebini kesin bir dille reddetti. Serie A ekibinin bu tavrının ardından ise Vedat Muriqi çıktı. Kanarya, Kosovalı golcüyle ilgilenen başkent ekibinin indirim talebine cevap vermemiş, oyuncuyu Lazio'ya satmıştı.

Guilherme'nin yeni takımı belli oldu Guilherme'nin yeni takımı belli oldu Süper Lig'de sezonun 3'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek Göztepe, transferde önemli bir hamle gerçekleştiriyor.