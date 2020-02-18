VakıfBank üst üste 11. kez çeyrek finalde

VakıfBank, grubunu 5 galibiyet ve 1 yenilgi ile lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. VakıfBank, üst üste 11. kez Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Wim Cambre (Belçika)
VakıfBank: Ognjenovic, Gabriela Braga, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Gizem Örge)
Lokomotiv Kaliningrad: Kurilo, Zaytseva, Cleger, Kosheleva, Podskalnaia, Drca, (Iurinskaia, Orlova, Voronkova, Galkina)
Setler: 25-22, 25-11, 25-18
Süre: 68 dakika (26, 19, 23)
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