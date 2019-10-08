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  3. Vakıfbank Spor Kulübü'nün teknik ekibi ciddi bir trafik kazası geçirdi

Vakıfbank Spor Kulübü'nün teknik ekibi ciddi bir trafik kazası geçirdi

Vakıfbank Spor Kulübü'nün teknik ekibi ciddi bir trafik kazası geçirdi

Vakıfbank Spor Kulübü'nün teknik ekibi çok ciddi bir kaza geçirdi. Vakıfbank teknik heyetinden bazı isimleri taşıyan araç Bursa’nın Gemlik ilçesinde otobanda taklalar atarak şarampole uçtu. Kaza yerinde yapılan ilk tespitte 3 kişinin yaralandığı görüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul’dan İzmir’e giden Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı teknik heyeti taşıyan otomobil, yağışın da etkisiyle İstanbul İzmir otobanı Kurtul Mevkisi’nde takla atarak şarampole uçtu.

Kazada otomobil sürücüsü Sabri Erdoğan, yanında bulunan Üzeyir Erdurak ve soyismi tespit edilemeyen Yorge isimli personel yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, jandarma ve otoyol polisi soruşturma başlattı.

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