VakıfBank, liderliğini sürdürdü

Bu sonuçla sarı-siyahlılar, ligdeki 15'inci galibiyetini elde ederek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Opet ise ligdeki 3'üncü mağlubiyetini yaşadı.
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
VAKIFBANK: Kübra, Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Michelle, Gizem (L), Ebrar, Gözde, Maja
FENERBAHÇE OPET: Kelsey, Eda, Naz, Jordan, Bahar, Ceren, Aylin (L), Fatma, Beliz
SETLER: 3-1 (24-26, 25-17, 25-18, 25-21)
SÜRE: 110 dakika (31, 24, 26, 29)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için talipler her geçen gün artıyor. Kısa süre önce Aston Villa, Tottenham gibi kulüplerle adı geçen yıldız futbolcu için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor. İtalya'dan Lazio ve Fiorentina, İngiltere'den Aston Villa, Burnley ve Tottenham'ın radarında olan Vedat Muriç için bu kez Manchester United devreye girdi.
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Galatasaray Kulübünün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı başladı.