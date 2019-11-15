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VakıfBank, Beşiktaş'ı set vermeden geçti

VakıfBank, Beşiktaş'ı set vermeden geçti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal

Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Rasic (Pınar Atasever, Haak, Ognjenovic, Gizem Güner, Zehra Güneş)

Setler: 26-28, 19-25, 19-25

Süre: 77 dakika (29, 25, 23)


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