VakıfBank, Beşiktaş'ı set vermeden geçti
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 9. hafta maçında VakıfBank, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Tuncay Sevim, Mehmet Topal
Beşiktaş: Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Tuğçe Ersan, Fatma Beyaz, Ceyda Aktaş, Doğa Topçiçek, Bengisu Aygün, Ece Erol)
VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Melis Gürkaynak, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Rasic (Pınar Atasever, Haak, Ognjenovic, Gizem Güner, Zehra Güneş)
Setler: 26-28, 19-25, 19-25
Süre: 77 dakika (29, 25, 23)