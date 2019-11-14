Vahid Halilhodzic, Belhanda'yı milli takıma neden almadığını açıkladı

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, Younes Belhanda'yı Galatasaray'daki problemleri ve düşük formundan dolayı milli takıma almadığını açıkladı.

Fas Milli Takımı'nın oynayacağı maçlar öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Halilhodzic, Belhanda'nın Galatasaray'da yaşadığı sıkıntılara da vurgu yaparak "Belhanda'nın takımıyla problemleri vardı. Son zamanlarda form seviyesi düşük. Elimizde daha hazır durumda oyuncular varsa onları kullanmamız gerek" sözlerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 10 müsabakada 2 gol 1 asist üretmişti.