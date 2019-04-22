Vagner Love şampiyonluğu getirdi

Corintihans'a galibiyeti getiren golü 89. dakikada Vagner Love getirdi. Devre arasında Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Corinthians'a transfer olan Vagner Love, 89. dakikada attığı golle Paulista/Eyalat Ligi'nde takımına şampiyonluğu getirdi.

Corintihans’ın diğer golünü ise adı Fenerbahçe ile anılan Danilo Avelar kaydetti.

Konuk ekibin tek sayısı ise 19 yaşındaki genç oyuncu dos Santos’un ayağaından geldi.