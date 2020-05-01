Uyuyan dev uyandı

Eurosport, A Milli Takımımız için yaptığı analiz haberde, “Türkiye artık uyuyan bir dev değil. Yeni nesil, Avrupa'yı şok etmeye tamamen hazır” ifadelerini kullandı.

AKŞAM



AY-YILDIZLI ekibimiz, EURO 2020 vizesini alırken özellikle savunma anlamında herkese ders vermişti. Bunun üzerine “eurosport.co.uk” sitesi bir değerlendirme yaptı. Pete Sharland imzasıyla yayınlanan haberde, “Türkiye, nüfusu 80 milyonun üzerinde olan futbol delisi bir ülke. Hem kulüp hem de milli takımları için olağanüstü tutkusu olan bir ülke. Tam bir futbol cenneti. Türkiye için son derece heyecan verici zamanlar yaşanacak gibi duruyor. Kadroda harika futbolcuları var.” ifadeleri kullanıldı.

ALTIN JENERASYON

Ayrıca A Milli Futbol Takımımız’ı öven şu cümlelere de imza atıldı: “2002’deki büyük başarının ardından karşımızda başka bir altın nesil bulunuyor. Türkiye artık uyuyan bir dev değil. Yeni nesil, Avrupa’yı şok etmeye tamamen hazır. Avrupa Şampiyonası’nda herkes için kâbus olabilecek potansiyeldeler.