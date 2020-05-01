Uyuyan dev uyandı

AKŞAM
AY-YILDIZLI ekibimiz, EURO 2020 vizesini alırken özellikle savunma anlamında herkese ders vermişti. Bunun üzerine “eurosport.co.uk” sitesi bir değerlendirme yaptı. Pete Sharland imzasıyla yayınlanan haberde, “Türkiye, nüfusu 80 milyonun üzerinde olan futbol delisi bir ülke. Hem kulüp hem de milli takımları için olağanüstü tutkusu olan bir ülke. Tam bir futbol cenneti. Türkiye için son derece heyecan verici zamanlar yaşanacak gibi duruyor. Kadroda harika futbolcuları var.” ifadeleri kullanıldı.
ALTIN JENERASYON
Ayrıca A Milli Futbol Takımımız’ı öven şu cümlelere de imza atıldı: “2002’deki büyük başarının ardından karşımızda başka bir altın nesil bulunuyor. Türkiye artık uyuyan bir dev değil. Yeni nesil, Avrupa’yı şok etmeye tamamen hazır. Avrupa Şampiyonası’nda herkes için kâbus olabilecek potansiyeldeler.
Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.
Hırvat basını, 31 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda takımdan ayrılacağını iddia etti. Tecrübeli savunmacıyı Bilic'in istediği de dile getirildi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı.
Galatasaray'ın 14 yıl sonra gelen şampiyonluğuna damga vuran futbolculardan Muhammet Altıntaş, AKŞAM'a konuştu.
ANADOLU Efes'in Fransız basketbolcusu Moerman, kovid-19 pandemisi sürecinde Türkiye'nin, ülkesi Fransa'dan daha güvenli olduğunu söyledi.
FEYENOORD, Beşiktaş'ın oyuncularına göz dikti.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.