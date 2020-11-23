Utku Yuvakuran performansıyla hocasının görüne girdi

Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda Medipol Başakşehir'e karşı kaleye geçen ve yaptığı kritik kurtarışlarla övgü toplayan Utku Yuvakuran, teknik heyetin yüzünü kara çıkarmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarının maçtan sonra ağrıları olmasına rağmen iğne vurularak görev yapan Utku'yu özel olarak tebrik ettiği aktarıldı.
Sezon başında Ersin ve Utku ile yola devam edeceğini açıklarken, risk alarak kaleci transferi istemeyen Sergen Yalçın'ın, genç file bekçisinin performansından büyük bir mutluluk duyduğu vurgulandı. Ersin'in cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde de forma giyecek olan Utku'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 23 yaşındaki file bekçisi kariyerinde ilk kez bir derbi maçta kaleyi koruyacak.
Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu akşam ağırlayacakları Kayserispor maçında forvette mecburen Mbaye Diagne'ye görev verecek.
Medipol Başakşehir'e karşı kaleye geçen ve yaptığı kritik kurtarışlarla övgü toplayan Utku Yuvakuran, teknik heyetin yüzünü kara çıkarmadı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Fenerbahçe, ligde bu sezon ilk 5 dış saha maçında 4 kez galibiyet sevinci yaşadı ve son 15 yılın en iyi deplasman başlangıcına imza attı.