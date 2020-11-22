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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 12:45
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Utku Yuvakuran fedakarlık yaparak sahaya çıktı, alkış aldı

Utku Yuvakuran fedakarlık yaparak sahaya çıktı, alkış aldı

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Sabah

Beşiktaş'ta sakatlığına rağmen iğne tedavisiyle Başakşehir karşısında sahaya çıkan Utku Yuvakuran, galibiyette büyük rol oynadı.

Cezalı Ersin Destanoğlu'nun yerine, sakatlığına rağmen iğne tedavisi ile sahaya çıkan Utku Yuvakuran galibiyette büyük pay sahibiydi. Genç file bekçisi ağrıları nedeniyle aut atışlarını bile uzun kullanamazken arkadaşlarından yardım aldı. Özellikle ikinci yarıda harikalar yaratan Utku Yuvakuran toplamda 5 kurtarış yaparken, bunların üçünün ceza sahası içinden yapılan vuruşlarda olması dikkat çekti. Maçın ardından ise "Sakatlandım ama takımı yalnız bırakamazdım" diyerek Beşiktaş'a bağlılığını bir kez daha gösterdi.

İlk yarı öndeyse maçı da bırakmıyor

Kartal 'ilk yarı serisini' devam ettirdi. Siyah-beyazlı takım Süper Lig'de son 49 maçı değerlendirildiğinde ilk yarıyı önde kapattığı karşılaşmalarda hiç yenilmedi, 41 beraberlik alırken 8 kez de kazanan taraftı.

Evinde 9 maçta göz bile açtırmadı

Süper Lig'de Beşiktaş, iç sahada Medipol Başakşehir'e karşı kaybetmiyor. Siyah-beyazlılar son 9 Süper Lig karşılaşmasında 6 beraberlik elde ederken dünkü galibiyetle birlikte zafer sayısını da üçe yükseltmeyi başardı.

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