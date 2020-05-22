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aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 18:24
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Utah Jazz'ın efsanesi Jerry Sloan yaşamını yitirdi

Utah Jazz'ın efsanesi Jerry Sloan yaşamını yitirdi

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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Utah Jazz'ın eski başantrenörü Jerry Sloan, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.

HİDAYET TÜRKOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, 78 yaşında hayatını kaybeden Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sloan ailesine başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yat koç." ifadelerini kullandı.

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