Utah-Detroit maçı kameramanı koronavirüs yüzünden komada

NBA'de maçların geç ertelendiği tartışmaları devam ederken, 8 Mart'ta Detroit ile Utah Jazz'ın oynadığı maçta kameraman olarak görev yapan bir ismin koronavirüs yüzünden komada olduğu bilgisi tartışmaları alevlendirdi.

Koronavirüs salgını, dünyada tüm organizasyonlarda olduğu gibi NBA'yi de etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde salgın yayılmaya başladıktan sonra maçlar bir süre oynanmaya devam etti.

8 Mart'ta oynanan Detroit Pistons-Utah Jazz maçı da onlardan biriydi. O maçta oynayan Christian Wood, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell'ın ardından kameraman olarak görev yapan ismi açıklanmayan bir kişinin de koronavirüse yakalandığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hastanın arkadaşının verdiği bilgilere göre, kameraman maçtan 1 hafta sonra semptomları gösterdi ve hastaneye kaldırıldı.

Çalışanın durumu şu an ise kritik seviyede seyrediyor.

(TRT Spor)