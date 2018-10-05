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Usta: Size bağış da yok

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TRABZON basın sözcüsü Zeyyat Kafkas, kulübü zarara uğrattığı gerekçesiyle eski başkan Muharrem Usta ile ilgili hukuki girişimlerin başladığını açıkladı.

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AKŞAM

Başkan Usta, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yönetimin derdinin Trabzonspor olmadığını öne sürerek, “Haysiyet cellatları size yazıklar olsun! Siz Trabzonsporlu iseniz ben değilim. Bu yönetimin derdi Trabzonspor değil, benim. Size bu kadar iyi niyete değmezmiş. Mahkemeye gidiyorsanız ben de gidiyorum o zaman. Size bağış da yok” dedi.

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