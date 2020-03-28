Uruguay'dan radikal karar

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Uruguay Futbol Federasyonu'nu da etkiledi. Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Milli Takım Tenik Direktörü Oscar Tabarez de dahil olmak üzere idari birimler, hakemlik, teknik ekip, spor kompleksi personelleri, tahsilat, spor yönetimi ve diğer hizmetlerde çalışan yalaşık 400 kişinin sözleşmesi askıya alındı.
Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Yürütme kurulu, bütün faaliyetlerin durdurulmasına neden olan mevcut sağlık krizi kapsamında, kurumun gelecekteki işleyişini korumak amacıyla bir dizi sert kararlar almak zorunda kalmıştır' ifadeleri kullanıldı.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.
Süper Lig'in ilk devresinde taraftarlarının beklentisini karşılayan Fenerbahçe, ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlarını adeta hayal kırıklığına uğrattı. Koronavirüs salgınından dolayı lige verilen aradan önce 26 haftada 40 puan toplayabilen sarı-lacivertliler, son 7 haftada galibiyet alamamış ve ezeli rakibi Galatasaray'a da Kadıköy'de 20 yıl sonra kaybetmişti. Bu kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollar da ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekipte kayıpların nedenleri ise oyuncuların sürekli farklı mevkilerde oynaması gösterildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Twitter hesaplarından efsane futbolcularını açıkladı.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano, ülkesinin basınına liglerin ertelenmesi, koronavirüs salgını ve transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu için dev bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Uruguay Futbol Federasyonu, koronavirüs salgınının maddi kayıplarını en aza indirme adına milli takım teknik direktörü Oscar Tabarez de dahil olmak üzere 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı.
Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürüyor.