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aksam.com.tr
  • 28 Mart 2020 Cumartesi 21:20
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  • 28 Mart 2020 Cumartesi 21:20

Uruguay'dan radikal karar

Uruguay'dan radikal karar

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Uruguay Futbol Federasyonu, koronavirüs salgınının maddi kayıplarını en aza indirme adına milli takım teknik direktörü Oscar Tabarez de dahil olmak üzere 400 çalışanın sözleşmesini askıya aldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Uruguay Futbol Federasyonu'nu da etkiledi. Uruguay Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Milli Takım Tenik Direktörü Oscar Tabarez de dahil olmak üzere idari birimler, hakemlik, teknik ekip, spor kompleksi personelleri, tahsilat, spor yönetimi ve diğer hizmetlerde çalışan yalaşık 400 kişinin sözleşmesi askıya alındı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 'Yürütme kurulu, bütün faaliyetlerin durdurulmasına neden olan mevcut sağlık krizi kapsamında, kurumun gelecekteki işleyişini korumak amacıyla bir dizi sert kararlar almak zorunda kalmıştır' ifadeleri kullanıldı.

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