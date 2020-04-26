Ünlü UFC dövüşçüsünün babasında koronavirüs şüphesi

Koronavirüsle mücadele eden ülkelerden biri olan Rusya'dan ünlü UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov'u üzecek bir haber geldi.

Koronavirüs tüm dünyayı olduğu gibi Rusya'yı da tehdit etmeye devam ediyor.

Son açıklanan rakamlara göre corona virüs vaka sayısı 80 binin üzerinde, 747 kişi ise hayatını kaybetti.

Rusya'yla ilgili bir kötü haber de ünlü UFC dövüşçüsünün Khabib Nurmagomedov'un babasından geldi...

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ VAR

Abdulmanap Nurmagomedov, zatürre ve grip belirtileri ve corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Rusya'daki evlerinin yakınındaki dağlarda yürüyüşe çıkan baba Nurmagomedov, grip ve zatürre benzeri semptomlar gösterdi.

Hemen hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov için henüz corona virüs (koronavirüs) teşhisi konmadığı belirtildi.

Koronavirüs şüphesi olan Abdulmanap Nurmagomedov'u kimsenin ziyaret etmesine izin verilmiyor.

Rus gazeteci Ramazan Rabadanov, arkadaşı olan Abdulmanap için "Bir park inşa etti. Çöpleri temizledi, yeni ağaçlar dikti. Yol boyunca güzel banklar koydu ama dün o parka gelemedi. Umarım arkadaşım tekrar parka gelir" mesajını paylaştı.

Khabib Nurmagomedov ise 1 hafta önce babasıyla fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zaman hiçbirimiz için kolay değil. Sadece ailenize değil, ebeveynlerinize de dikkat edin. Çünkü onlar cennetin anahtarlarıdır."