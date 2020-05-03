Ünlü teknik adam hastaneye kaldırıldı

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Rumen devi yeni stadyumunun açılış maçını Galatasaray'la yapmak istiyor Rumen devi yeni stadyumunun açılış maçını Galatasaray'la yapmak istiyor Rumen kulübü Steaua Bükreş yeni stadyumunun inşası devam ederken, taraftarlar açılış maçını Galatasaray ile oynamak istiyor. Kulüp tarafından bu öneriye sıcak bakıldı.

Fener'in listesindeydi... Devreye girdiler! Fener'in listesindeydi... Devreye girdiler! Koronavirüs salgını nedeniyle yeni teknik direktör konusunda seçici davranan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hoca konusunda acele etmeye sarı-lacivertliler için yeni bir gelişme yaşandı.

‘Fatih Terim benden memnun Galatasaray'da kalmak istiyorum‘ ‘Fatih Terim benden memnun Galatasaray'da kalmak istiyorum‘ Galatasaray'da fazla şans bulamayan ve takımdan gönderileceği konuşulan Jimmy Durmaz, geleceği hakkında İsveç basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu belirten Jimmy, "Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'de yeni teknik adamın maaşı belli oldu Fenerbahçe'de yeni teknik adamın maaşı belli oldu Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.

Galatasaray'dan transferde çifte bomba Galatasaray'dan transferde çifte bomba Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.

Beşiktaş genç yıldızı kapıyor! Ljajic yerine... Beşiktaş genç yıldızı kapıyor! Ljajic yerine... Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.