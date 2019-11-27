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  3. Ünlü Japon motor üreticisi Honda, Formula 1'de kaldı

Ünlü Japon motor üreticisi Honda, Formula 1'de kaldı

Ünlü Japon motor üreticisi Honda, Formula 1'de kaldı

Ünlü Japon motor üreticisi Honda, Formula 1'de kalacak mı sorusu yanıt buldu. İki takıma motor tedarik eden Honda, 2021 yılı sonuna kadar Formula 1'de olacak.

Honda, bu sezon Red Bull Racing ve Scuderia Toro Rosso takımlarına motor sağlıyordu.

Ünlü şirketin, Formula 1'de kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

Honda, Formula 1'deki geleceklerini güvence altına alabilmek için harcamaların azalması gerektiğini açıklamıştı.

2021'deki yeni kurallar beklenirken bir açıklama yayınlayan Honda, 2021 yılında Red Bull ve Toro Rosso ile olan ortaklığını devam ettireceği duyurdu.

Anlaşmaya göre Honda 2021 yılı sonuna kadar Formula 1'de olacak.

Şirketin uzun vadeli geleceği ise henüz net değil.

Red Bull-Honda, bu yıl üç galibiyet ve iki pole pozisyonu kazanmayı başardı.

Japon üretici, bu sezon ilk kez Brezilya'da kürsünün ilk iki sırasında yer aldı.

(TRT Spor)


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