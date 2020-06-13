Ünlü gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın Samuel Kalu'yu istediğini doğruladı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen ve bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Samuel Kalu'yla ilgili Fransız gazeteci Manu Lonjon'dan açıklama geldi. Ünlü gazeteci, Sarı-Kırmızılıların genç sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Bordeaux'nun Nijeryalı futbolcuyu satmak istediğini belirtti.

Bir yandan ligdeki kalan maçlar için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını ara vermiyor.



Sarı-kırmızılı takım son olarak gündeminde Fransız ekibinde forma giyen 22 yaşındaki Samuel Kalu için girişimlerde bulunmuştu.

Transfer haberleri vermesiyle ünlü Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın genç oyuncuya olan ilgisini doğruladı ve transfer gelişmesi hakkında şunları söyledi:

“Evet, Galatasaray Samuel Kalu ile ilgileniyor. Görüşmelerdeki tek sorun Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonu ile kiralamayı teklif ederken Bordeaux, az da olsa para kazanabilmek için Kalu'yu satmak istiyor.”

Bordeaux'nun oyuncu için istediği bonservis bedelinin ise 6 ile 10 milyon Euro arasında olduğu ifade ediliyor.

(Fotomaç)