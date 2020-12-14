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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:46
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Ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti

Ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti

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Lens, PSG, Fransa Milli Takımı, Liverpool, Lyon, Aston Villa gibi takımlarda görev yapan 73 yaşındaki Fransız teknik direktör Gerard Houllier, yaşamını yitirdi.

Ünlü Fransız teknik direktör Gerard Houllier hayatını kaybetti.

Yakın dönemde ağır bir operasyon geçiren ve ardından taburcu edilen Houllier, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Zor zamanlar geçiriyorum ama iyi olacağım” ifadelerini kullanmıştı.

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